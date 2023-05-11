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Пограничники отбили волну атак оккупантов в Бахмуте и "приземлили" четыре БПЛА

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Бахмут, Четверг 11 мая 2023 17:50
Пограничники отбили волну атак оккупантов в Бахмуте и "приземлили" четыре БПЛА Фото: пограничники отбили волну атак оккупантов в Бахмуте и "приземлили" четыре БПЛА (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В среду, 10 мая, украинские пограничники вместе с аэроразведкой отбили волну атак оккупантов и вывели из строя четыре вражеских беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Вчера минометные расчеты пограничников вместе с аэроразведкой отбили волну атак оккупантов. Захватчики с потерями отошли", - говорится в сообщении.

На другой позиции украинские защитники вовремя обнаружили два вражеских беспилотника. Применив антидроновые ружья, они вывели из строя оба БПЛА. Такая же участь постигла еще двух дронов, попытавшихся подлететь ночью.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что группа украинских бойцов ССО уничтожила патруль в тылу оккупантов.

Также ранее мы писали, что украинские военные в сутки на Таврическом направлении уничтожили больше роты российских оккупантов и 10 единиц техники.

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