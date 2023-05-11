Пограничники отбили волну атак оккупантов в Бахмуте и "приземлили" четыре БПЛА

В среду, 10 мая, украинские пограничники вместе с аэроразведкой отбили волну атак оккупантов и вывели из строя четыре вражеских беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

На другой позиции украинские защитники вовремя обнаружили два вражеских беспилотника. Применив антидроновые ружья, они вывели из строя оба БПЛА. Такая же участь постигла еще двух дронов, попытавшихся подлететь ночью.

"Вчера минометные расчеты пограничников вместе с аэроразведкой отбили волну атак оккупантов. Захватчики с потерями отошли", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что группа украинских бойцов ССО уничтожила патруль в тылу оккупантов.

Также ранее мы писали, что украинские военные в сутки на Таврическом направлении уничтожили больше роты российских оккупантов и 10 единиц техники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.