ВСУ уничтожили четыре склада с боеприпасами россиян под Купянском и Лиманом, - Череватый

Украинские военные на Лиманском и Купянском направлениях уничтожили четыре склада с боеприпасами россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого.

"На Лиманском и Купянском направлениях за минувшие сутки враг 460 раз открывал огонь по позициям наших военных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что захватчики совершили 11 авианалетов. В результате боестолкновения 38 оккупантов были убиты, еще 65 ранены.

"Уничтожены четыре БМП, станция РЭБ "Стриж" и четыре полевых склада с боеприпасами врага", - добавил Череватый.