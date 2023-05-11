ВСУ уничтожили четыре склада с боеприпасами россиян под Купянском и Лиманом, - Череватый
Украинские военные на Лиманском и Купянском направлениях уничтожили четыре склада с боеприпасами россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого.
"На Лиманском и Купянском направлениях за минувшие сутки враг 460 раз открывал огонь по позициям наших военных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что захватчики совершили 11 авианалетов. В результате боестолкновения 38 оккупантов были убиты, еще 65 ранены.
"Уничтожены четыре БМП, станция РЭБ "Стриж" и четыре полевых склада с боеприпасами врага", - добавил Череватый.
Напомним, что аэроразведчики 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского показали, как с помощью дрона один за другим уничтожают оккупантов.
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