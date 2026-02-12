RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

ВСУ уничтожили редкую цель россиян в Донецкой области (видео)

Фото: ВСУ уничтожили редкую цель россиян в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные вблизи Лимана Донецкой области ликвидировали РСЗО, несколько пушек и автомобильную технику врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сухопутных войск ВСУ.

Читайте также: Удар по "Рубикону", штабам и не только: Силы обороны накрыли важные объекты РФ

"Редкая цель на Лиманщине. Пилоты 63 механизированной бригады поймали вражескую РСЗО вблизи передовой", - отметили в Сухопутных войсках.

Сообщается, что в последнее время оккупанты не рисковали использовать системы залпового огня так близко, но как только решились, то сразу же ее и потеряли.

Также операторы беспилотных систем уничтожили три пушки, два миномета, две "буханки", внедорожник УАЗ и грузовик.

 

ВСУ ликвидируют военные цели россиян

Напомним, недавно подразделения СБС ВСУуничтожили редкую российскую системы радиоэлектронной борьбы "КОП-2". Для поражения очень дорогой системы понадобилось всего два дрона.

Также ранее бойцы Сил беспилотных систем поразили российскую станцию радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель". Ее стоимость составляет около 10 миллионов долларов.

Кроме того, украинские военные недавно уничтожили новую разработку российского ВПК - ударный дрон "Клин", который позиционировали как "шахедоподобный" беспилотник с искусственным интеллектом.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также сообщил, что в январе украинские дроны уничтожили почти 30 тысяч российских оккупантов, что превысило темпы мобилизации в РФ и создало технологическое преимущество на поле боя.

Он добавил, что Украина сохраняет преимущество в применении FPV-дронов, а наземные роботизированные комплексы в январе выполнили на четверть больше миссий, чем в декабре. В общем, за первый месяц 2026 года подразделения БпЛА поразили 66,2 тысячи целей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныДонецкая областьРСЗОВторжение России в УкраинуДрони