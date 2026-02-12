ВСУ уничтожили редкую цель россиян в Донецкой области (видео)

ВСУ ликвидируют военные цели россиян

Напомним, недавно подразделения СБС ВСУуничтожили редкую российскую системы радиоэлектронной борьбы "КОП-2". Для поражения очень дорогой системы понадобилось всего два дрона.

Также ранее бойцы Сил беспилотных систем поразили российскую станцию радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель". Ее стоимость составляет около 10 миллионов долларов.

Кроме того, украинские военные недавно уничтожили новую разработку российского ВПК - ударный дрон "Клин", который позиционировали как "шахедоподобный" беспилотник с искусственным интеллектом.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также сообщил, что в январе украинские дроны уничтожили почти 30 тысяч российских оккупантов, что превысило темпы мобилизации в РФ и создало технологическое преимущество на поле боя.

Он добавил, что Украина сохраняет преимущество в применении FPV-дронов, а наземные роботизированные комплексы в январе выполнили на четверть больше миссий, чем в декабре. В общем, за первый месяц 2026 года подразделения БпЛА поразили 66,2 тысячи целей.