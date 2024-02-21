ВСУ уничтожили более 200 единиц техники врага: обновленные потери РФ

Потери России в войне против Украины превысили 406 тысяч солдат. Также ВСУ за сутки уничтожили более 200 единиц вражеской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 21 февраля 2024 составили:

личного состава - около 406080 (+1130) человек,

танков - 6516 (+13) ед,

боевых бронированных машин - 12338 (+70) ед,

артиллерийских систем - 9826 (+53) ед,

РСЗО - 992 (+4) ед,

средства ПВО - 678 (+3) ед,

самолетов - 338 ед,

вертолетов - 325 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7560 (+39),

крылатые ракеты - 1903 (+1),

корабли/катера - 25 ед,

подлодки - 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 12861 (+56) ед,

специальная техника - 1558 (+7).

Обострение на фронте

Напомним, украинские силы вышли из Авдеевки, заняв более выгодные позиции дальше от города. Командующий Таврическим направлением сообщил, что некоторое количество украинских бойцов попало в плен.

Добавим, что оккупационные войска пытаются взять Авдеевку с осени 2023 года. В феврале ситуация в этом направлении стала критической. Бойцов Третьей штурмовой бригады передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны.

Что значит выход ВСУ из Авдеевки и как это повлияет на ситуацию на фронт - читайте в материале РБК-Украина.