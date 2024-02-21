ЗСУ знищили понад 200 одиниць техніки ворога: оновлені втрати РФ
Втрати Росії у війні проти України перевищили 406 тисяч солдатів. Також ЗСУ за добу знищили понад 200 одиниць ворожої техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 21 лютого 2024 року склали:
- особового складу - близько 406080 (+1130) осіб,
- танків - 6516 (+13) од,
- бойових броньованих машин - 12338 (+70) од,
- артилерійських систем - 9826 (+53) од,
- РСЗВ - 992 (+4) од,
- засоби ППО - 678 (+3) од,
- літаків - 338 од,
- гелікоптерів - 325 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7560 (+39),
- крилаті ракети - 1903 (+1),
- кораблі/катери - 25 од,
- підводні човни - 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12861 (+56) од,
- спеціальна техніка - 1558 (+7).
Загострення на фронті
Нагадаємо, українські сили вийшли з Авдіївки, зайнявши вигідніші позиції далі від міста. Командувач Таврійського напрямку повідомив, що деяка кількість українських бійців потрапила у полон.
Додамо, що окупаційні війська намагаються "взяти" Авдіївку з осені 2023 року. У лютому ситуація на цьому напрямку стала критичною. Бійців Третьої штурмової бригади передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони.
Що означає вихід ЗСУ з Авдіївки та як це вплине на ситуацію на фронт - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.