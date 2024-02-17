Что значит выход ВСУ из Авдеевки и как это повлияет на ситуацию на фронте: мнения экспертов

Украинские военные после четырех месяцев ожесточенных российских штурмов вышли из города Авдеевка, который расположен вблизи оккупированного Донецка. Соответствующее решение принял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский для сохранения жизней военных и предотвращения их окружения.

Какое значение Авдеевка имела для Украины и РФ и повлияет ли выход ВСУ на ситуацию на фронте, - в материале РБК-Украина .

Что известно о выходе из Авдеевки

Авдеевка, которая находится всего в нескольких километрах от Донецка, держала оборону от российских захватчиков еще с 2014 года.

После начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года украинские силы в Авдеевке продолжали держать оборону. Главное сражение за город началось четыре месяца назад, когда российские оккупанты начали свое мощное наступление.

После месяцев ожесточенной борьбы за Авдеевку, во время которой россияне применяли "мясные штурмы", отправляли в бой десятки единиц техники и бомбили десятками авиабомб, украинское командование решило вывести войска из города.

Это произошло после того, как украинские войска в Авдеевке оказались под угрозой окружения.

"В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному, под постоянными бомбардировками - это единственное правильное решение. Окружение не допущено, личный состав выведен, наши воины заняли оборону на определенных рубежах", - объяснял командующий на этом направлении Александр Тарнавский.

Фото: ситуация в Авдеевке по состоянию на 16 февраля (deepstatemap.live)

Какое значение имела Авдеевка

По словам военного эксперта Александра Мусиенко, Авдеевка имела и политическое и военное значение для сторон, но для России - прежде всего самое политическое.

"Для них это очередной населенный пункт, который они могут назвать "большой победой", особенно накануне выборов в России. Путин сможет говорить о том, что они "освобождают Донбасс", "защищают от обстрелов Донецк". Пропагандистский эффект значителен", - пояснил он.

Кроме того, россияне могут из Авдеевки продвигаться дальше, например, на Покровск, но сегодня, как отметил Мусиенко, им нужно будет взять паузу для восстановления сил и ресурсов после колоссальных потерь. Что же касается Украины, то оборонительная операция в Авдеевке, добавил эксперт, позволила выполнить одну из задач, о которой говорил главком Сырский, - уничтожение боевого потенциала врага путем нанесения ему как можно больших потерь.

В то же время, как сказал в комментарии военный эксперт Алексей Гетьман, Авдеевка была выгодна для украинских войск в тактическом смысле.

"Можно было артиллерийским огнем контролировать город Донецк. Мы его не обстреливали, но россияне знали, что мы можем это сделать. Поэтому россияне не делали там складов или военных хабов", - пояснил он.

Повлияет ли выход ВСУ из Авдеевки на фронт

По мнению Гетьмана, после выхода украинских сил из Авдеевки, существенных изменений на фронте не стоит ожидать.

"Это будет наша тактическая неудача, но, если проанализировать весь восточный фронт, то существенных изменений не произойдет. Скорее всего, россияне остановятся, потому что Авдеевка - это господствующая высота, а дальше - идут низины и потом холмы, где можно держать оборону, за 15-20 километров западнее Авдеевки. Скорее всего, украинские основные силы отойдут туда, а вот этот участок между Авдеевкой и последующими холмами будет находиться под контролем украинских войск, чтобы контролировать действия россиян", - сказал он.

Как отметил эксперт, продолжение наступления маловероятно и невыгодно для россиян, поскольку они будут под украинским огневым контролем. Также врагу нужно перегруппироваться и привести в порядок подразделения, понесшие существенные потери под Авдеевкой.

"Будет ситуация схожая с Бахмутом, когда россияне тоже заявляли, что будут сразу наступать дальше, а потом остановились. В ближайшее время новых продвижений россиян ждать не надо, они выполнили поставленную задачу к так называемым выборам президента. Поэтому я не думаю, что у них есть такие планы", - пояснил Гетьман.

Мусиенко же считает, что выход из Авдеевки может повлиять на ситуацию на соседних отрезках фронта, например Угледар и Марьинка.

"Не исключено, что с некоторых позиций там также придется отходить, чтобы не подвергать опасности наши подразделения там. Нам придется совершить определенный маневр, чтобы выровнять линию фронта и не оставлять опасностей для наших позиций", - добавил он.

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