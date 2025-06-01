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За последние сутки РФ потеряла более 1200 солдат и десятки артсистем - Генштаб ВСУ

Украина, Воскресенье 01 июня 2025 08:08
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За последние сутки РФ потеряла более 1200 солдат и десятки артсистем - Генштаб ВСУ Фото: ВСУ продолжают наносить потери противнику (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Так, только за последние дни, российские захватчики на фронте потеряли 1230 человек убитыми и ранеными.

В целом общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 1 июня 2025 года на войне против Украины составляют около 988 тысяч 560 человек.

Также российская армия потеряла:

  • 10872 (+5) танков;
  • боевых бронированных машин - 22656 (+4);
  • артиллерийских систем - 28527 (+52);
  • РСЗВ - 1401 (+1);
  • средств ПВО - 1173 (+0);
  • самолетов - 372 (+0);
  • вертолетов - 336 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 38366 (+151);
  • крылатых ракет - 3268 (+3);
  • кораблей/катеров - 28 (+0);
  • подводных лодок - 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 50325 (+127);
  • специальной техники - 3903 (+1).

За последние сутки РФ потеряла более 1200 солдат и десятки артсистем - Генштаб ВСУ

Ситуация на фронтах

Напомним, 31 мая 2025 года российские войска значительно активизировались вдоль всей линии фронта. Было зафиксировано 141 боевое столкновение, многочисленные ракетные авиаудары, а также массовое использование дронов-камикадзе.

Самыми интенсивными в боевых действиях за сутки оказались Покровское, Лиманское, Купянское, Курское и Торецкое направления.

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