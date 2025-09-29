RU

ВСУ уничтожили FPV-дроном российский вертолет Ми-28: феерическое видео

Иллюстративное фото: ВСУ уничтожили FPV-дроном российский вертолет Ми-28 (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные провели уникальную операцию - с помощью FPV-дрона был сбит российский вертолет Ми-28.

Об этом сообщает РБК-Украина, соответствующее видео опубликовал командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди.

"Вертолет Ми-28 дроном FPV уничтожили пилоты 59 бригады Сил Беспилотных Систем", - сообщил "Мадьяр".

Что известно о Ми-28

Российский ударный вертолет Ми-28, известный также под названием "Ночной охотник", предназначен для уничтожения бронетехники, укреплений и живой силы противника. Он оснащен современной системой наведения, мощной пушкой калибра 30 мм и может нести различные управляемые и неуправляемые ракеты.

Благодаря бронированной кабине экипажа и высокой маневренности Ми-28 рассчитан действовать даже в сложных условиях боя, включая ночные операции.

 

Силы беспилотных систем в Украине

Как известно, Силы беспилотных систем были созданы в Украине по указу президента Украины от 6 февраля 2024 года. 25 июня 2024 года СБС стали отдельным родом войск в составе ВСУ.

А вот Роберт "Мадьяр" Бровди назначен командующим Сил беспилотных систем в июне этого года.

Также заметим, что 28 августа Венгрия запретила въезд Б ровди из-за ударов украинских дронов по российскому нефтепроводу "Дружба". Кроме этого, этому офицеру якобы запретили въезд в Шенгенскую зону. Сам Бровди высмеял Будапешт, отреагировав на "ограничения" против него.

На фоне этого президент Украины Владимир Зеленский возмутился и приказал МИД Украины принять соответствующие меры против Венгрии. А министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский демонстративно пригласил "Мадьяра" посетить Польшу.

