Силы беспилотных систем в Украине

Как известно, Силы беспилотных систем были созданы в Украине по указу президента Украины от 6 февраля 2024 года. 25 июня 2024 года СБС стали отдельным родом войск в составе ВСУ.

А вот Роберт "Мадьяр" Бровди назначен командующим Сил беспилотных систем в июне этого года.

Также заметим, что 28 августа Венгрия запретила въезд Б ровди из-за ударов украинских дронов по российскому нефтепроводу "Дружба". Кроме этого, этому офицеру якобы запретили въезд в Шенгенскую зону. Сам Бровди высмеял Будапешт, отреагировав на "ограничения" против него.

На фоне этого президент Украины Владимир Зеленский возмутился и приказал МИД Украины принять соответствующие меры против Венгрии. А министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский демонстративно пригласил "Мадьяра" посетить Польшу.