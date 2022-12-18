ВСУ уничтожили два склада боеприпасов россиян и ударили по вражеским ЗРК, - Генштаб

За сутки украинские военные смогли уничтожить два склада боеприпасов россиян. При этом они ударили по позициям вражеских зенитных ракетных комплексов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

По данным военного командования, украинская авиация в течение суток нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов россиян.

При этом подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки уничтожили два склада боеприпасов.

Оккупанты же пытаются вернуть утраченное положение на Лиманском направлении. На Запорожском - враг хочет восстановить железнодорожную инфраструктуру для улучшения логистического обеспечения, а на Бахмутском и Авдеевском - сосредотачивает усилия на ведении наступления.

Ситуация на отдельных направлениях: