ЗСУ знищили два склади боєприпасів росіян і вдарили по ворожих ЗРК, - Генштаб

За добу українські військові змогли знищити два склади боєприпасів росіян. При цьому вони вдарили по позиціях ворожих зенітних ракетних комплексів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

За даними військового командування, українська авіація протягом доби завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів росіян.

При цьому підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу знищили два склади боєприпасів.

Окупанти ж намагаються повернути втрачене положення на Лиманському напрямку. На Запорізькому - ворог хоче відновити залізничну інфраструктуру для покращення логістичного забезпечення, а на Бахмутському та Авдіївському - зосереджує зусилля на веденні наступу.

Ситуація на окремих напрямках: