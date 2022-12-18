Пробыли в Счастье два дня. ВСУ ударили по штабу россиян: десятки погибших и раненых
Украинские военные нанесли удар по штабу российских оккупантов в городе Счастье Луганской области. В результате скоординированных действий 16 захватчиков были ликвидированы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"14 декабря оккупанты заехали в помещение одного из ПТУ в городе Счастье (Луганская область), а уже 16 декабря их не стало", - говорится в сообщении.
Так, благодаря точечному удару, защитники уничтожили 16 захватчиков и 12 единиц военной техники. Еще около 40 оккупантов попали в госпиталь с травмами разной тяжести.
Удар стал возможным благодаря координации подполья и ВСУ.
Напомним, недавно украинские десантники в Луганской области уничтожили позицию россиян вместе с боекомплектом.
Кроме того, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал о взрыве в казарме с личным составом россиян в Кадиевке.
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