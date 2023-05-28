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Резников о Storm Shadow: 100% поразили цели, определенные Генштабом

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Воскресенье 28 мая 2023 19:10
Резников о Storm Shadow: 100% поразили цели, определенные Генштабом Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Ракеты Storm Shadow, которые передала Украине Великобритания, уже используются на фронте. Они 100% поразили все цели, которые определил Генеральный штаб ВСУ.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Я могу сказать, что из всех пусков, которые происходили, все 100% поразили цели, определенные Генеральным штатом", - заявил он.

Резников добавил, что во время визита министра обороны Британии Бена Уоллеса в Украину, ему представили пилотов, которые применяли ракеты.

"Поэтому, когда Бен Уоллес приезжал к нам на прошлой неделе, то я имел честь представить ему двух наших пилотов, которые уже применяли эти ракеты на поле боя против врага", - сообщил министр.

Россия заявляет, что "сбивает" Storm Shadow

Накануне оборонное ведомство РФ заявило, что российское ПВО якобы сбило две крылатые ракеты Storm Shadow, девятнадцать РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM.

Storm Shadow в Украине

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что украинские военные уже используют дальнобойные ракеты Storm Shadow, переданные Лондоном. Министр тогда сообщил, что эти ракеты переданы ВСУ бесплатно и предназначены только для высокоточных ударов.

При этом ранее в СМИ появилась информация о возможном использовании ракет Storm Shadow Украиной для ударов по оккупантам.

Более подробно о ракетах Storm Shadow и как они могут усилить ВСУ - читайте в материале РБК-Украина.

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