В Мариуполе слышны взрывы в районе аэропорта
Во временно оккупированном Мариуполе раздался сильный взрыв. В Донецкой области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
Согласно сообщению, взрыв был слышен в окрестностях города. там также заметно задымление.
Кроме этого, местные сообщают о задымлении в районе мариупольского аэропорта.
"Даже дырявое ПВО не помогло. Несмотря на попытку наши сообщают о прилетах между с. Агробаза (фактически граничит с городом) и городом", - пишет Андрющенко.
По данным городского совета Мариуполя, известно о трех мощных взрывах, которые слышали жители города. Предварительно попадание в местонахождение личного состава окупантов на территории Мариупольского аэропорта.
Место взрывов
По данным Андрющенко, в мимке взрывов могли базироваться до 150 окупантов.
"Предварительно - место базирования от 150 окупантов и системно использовалось для установки систем ПВО. Уже хорошо. Русская лжет о месте сознательно. Чтобы не допустить корректировки и добивания. Зря тратит время", - написал он.
Ситуация в оккупированном Мариуполе
Днем пятницы, 19 мая, в небе над временно оккупированным Мариуполем была замечена активность вражеской авиации. В город переместили вертолеты из Бердянска.
Кроме этого, оккупанты возобновили перемещение через Мариуполь на север области в сторону Волновахи и Донецка. При этом сообщалось, что российские оккупанты проводят тренировки под Мариуполем. Таким образом, они хотят создать "картину передовой" перед приездом главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.
А вот 13 мая в результате взрывов под Мариуполем было обезврежено около 50 российских военных.
При этом в ГУР считают, что россияне готовятся к круговой обороне временно оккупированного Мариуполя. РФ размещает в Мариуполе и других оккупированных городах соответствующие группировки войск для их обороны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .