ВСУ уничтожили базу дронов РФ, а Израиль нанес авиаудар по Йемену: новости за 5 мая

Израильские Воздушные силы атаковали Йемен - удары были нанесены по портовому городу Ходейда. А Воздушные силы ВСУ нанесли успешный удар по пункту управления российскими подразделениями дронов в районе Теткино Курской области.

Более подробно о том, что произошло в понедельник, 5 мая - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины

Трамп поручил возобновить работу "Алькатраса" для самых опасных преступников

Президент США Дональд Трамп поручил вновь открыть и расширить тюрьму на острове Алькатрас, куда он хочет помещать "самых безжалостных и жестоких преступников".

Как объясняет AP, возобновить работу "Алькатраса", вероятно, будет трудно и слишком дорого, поскольку тюрьма была закрыта еще в 1963-м из-за высоких затрат на ремонт, а также обеспечение острова, которое приходилось доставлять на лодках.

Вдвое больше оружия за те же деньги: в ЕС озвучили новую формулу поддержки Украины

Комиссар Европейского Союза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, если Трамп не убедит Путина заключить мир - страны ЕС могли бы выдвинуть более убедительные аргументы в пользу мира очень быстро, значительно увеличив военную поддержку Украины.

Он напомнил, что сейчас США и ЕС ежегодно выделяют около 40 миллиардов евро на военную помощь Украине. Эти средства, по его словам, можно использовать эффективнее, инвестируя их в закупку вооружения непосредственно у украинских производителей.

Канада - нет, а вот Гренландия? Трамп снова мечтает о новых границах США

Президент США Дональд Трамп в интервью NBC заявил, что пока не рассматривает возможность использования военной силы для захвата Канады. Но он не исключил аналогичного сценария в отношении Гренландии.

"Я думаю, что мы никогда до этого не дойдем. Это может произойти. Что-то может произойти с Гренландией. Буду честным, нам это нужно для национальной и международной безопасности", - сказал Трамп.

Хотели сорвать выборы? Хакеры из РФ атаковали Румынию в день голосования

В воскресенье, 4 мая, российская хакерская группа DDOSIA (NoName057) атаковала несколько веб-сайтов власти и кандидатов в президенты Румынии. Это произошло во время выборов президента страны. Под ударом оказались сайты Конституционного суда Румынии, главного правительственного портала и сайта Министерства иностранных дел Румынии.

Также под атаку также попали сайты четырех кандидатов в президенты, среди которых были Крин Антонеску, которого поддерживают правящие партии Румынии, и мэр Бухареста Никушор Дан, который баллотировался как независимый кандидат.

Сырский: Курская операция достигла большинства поставленных целей

Главком Александр Сырский сообщил, что во время рабочей поездки наградил наших воинов, отличившихся в ходе Курской операции. Он заявил, что эта операция, которая длится уже 9 месяцев, достигла большинства поставленных целей.

"Благодаря нашим активным действиям на Курщине удалось не допустить наступательной кампании врага в Сумской и Харьковской областях. Буферная зона, которую Силы обороны Украины создали в приграничных районах, остается актуальной и сейчас", - написал он.

Пятая в истории: в Германии официально подписали коалицию ХДС и СДПГ

В Германии образовали пятую в истории страны черно-красную коалицию. Это произошло через десять недель после федеральных выборов.

Лидеры Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) подписали в Берлине 144-страничное коалиционное соглашение под названием "Ответственность за Германию".

Трамп хочет привлечь Эрдогана, чтобы остановить РФ в Украине

"В любом случае, я с нетерпением жду возможности работать с президентом Эрдоганом над тем, чтобы положить конец бессмысленной, но смертельно опасной войне между Россией и Украиной - сейчас", - написал президент США.

Израиль нанес авиаудары по Йемену в ответ на ракетную атаку

Как передает издание Wella со ссылкой на израильского чиновника, https://www.rbc.ua/ukr/news/izrayil-zavdav-potuzhnogo-aviaudaru-emenu-1746467650.html

В свою очередь американский чиновник подтвердил сообщения в СМИ, связанных с террористической организацией, что нападение было осуществлено в координации с США. Премьер-министр, министр обороны и начальник Генштаба находились в бункере и следили за атакой, в которой участвовали десятки самолетов.

Новое перемирие Путина. Трамп оценил предложение диктатора в войне против Украины

"Я думаю, что мы прошли долгий путь, и, возможно, что-то произойдет. Мы надеемся, что так и будет. Как вы знаете, Путин объявил о трехдневном прекращении огня, что звучит не так уж и много, но это очень много, если вы знаете, с чего мы начали", - заявил президент США Дональд Трамп.

Воздушные силы ударили по базе дронов в Курской области

Воздушные силы ВСУ нанесли успешный удар по пункту управления российскими подразделениями дронов в районе Теткино Курской области. В результате ликвидировано до 20 оккупантов и уничтожено их технику.

"4 мая Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли успешный удар по пункту управления вражескими подразделениями БпЛА в районе населенного пункта Теткино Курской области", - говорится в сообщении.