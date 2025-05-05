Хотели сорвать выборы? Хакеры из РФ атаковали Румынию в день голосования

В воскресенье, 4 мая, российская хакерская группа DDOSIA (NoName057) атаковала несколько веб-сайтов власти и кандидатов в президенты Румынии. Это произошло во время выборов президента страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Хакеры атаковали сайты Конституционного суда Румынии, главного правительственного портала и сайта Министерства иностранных дел Румынии.

Под атаку также попали сайты четырех кандидатов в президенты, среди которых были Крин Антонеску, которого поддерживают правящие партии Румынии, и мэр Бухареста Никушор Дан, который баллотировался как независимый кандидат.

Позже хакеры взяли на себя ответственность за кибератаку и перечислили сайты, которые были атакованы. По данным Национального управления кибербезопасности Румынии, веб-сайты, которые перечислила хакерская группа, уже работали в 14 часов по местному времени.

Выборы президента Румынии

В это воскресенье, 4 мая, в Румынии состоялись президентские выборы - они являются уже второй попыткой в Румынии избрать президента за несколько месяцев. Причиной этого стала отмена результатов предыдущего голосования, состоявшегося 24 ноября 2024 года, на котором первое место неожиданно занял ультраправый пророссийский кандидат Келин Джорджеску. Это решение принял Конституционный суд страны, опираясь на отчет спецслужб.

Согласно данным румынских спецслужб, в кампании Джорджеску были выявлены нарушения, такие как незаконная реклама и манипуляции в TikTok, способствовавшие искусственному росту его популярности.

Также указывалось на российские гибридные атаки. Как сообщалось ранее, в конце февраля Джорджеску был арестован и отстранен от участия в повторном первом туре выборов.