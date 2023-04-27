Ракетный удар по многоэтажке в Николаеве: один человек погиб, еще 15 ранены

Российские войска сегодня ночью, 27 апреля, нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате обстрела погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Кроме того, после ракетного удара по меньшей мере 15 человек получили ранения. Ранее сообщалось о пяти пострадавших, двое из которых находилось в тяжелом состоянии.

Напомним, что войска РФ сегодня ночью, 27 апреля, обстреляли Николаев. Сообщается, что одна из ракет попала в многоквартирный дом. Также зафиксированы прилеты в частном секторе. По предварительным данным, ракетный удар был нанесен с применением комплекса С-300.

Кроме того, 19 апреля под Снигиревкой раздались взрывы, а возле одного из населенных пунктов общины обнаружили воронку.

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