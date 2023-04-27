Российские военные готовятся к контрнаступлению ВСУ в Крым: карты боев ISW

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Украинские источники сообщали, что 26 апреля российские войска не предпринимали никаких наступательных действий на линии Купянск-Сватово-Кременная. Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что российские войска "некоторое время" не вели наступательных действий на этом участке фронта, но они продолжают вести мощный огонь по косвенной наводке на этом участке фронта. Российский блогер утверждал, что российские войска совершили неудачные наземные атаки вблизи Макеевки (23 км к северо-западу от Кременной), Невского (19 км к северо-западу от Кременной), Торского (16 км к западу от Кременной) и Белогоровки (12 км к югу) от Кременной). Другой российский блоггер заявил, что 25 апреля российские войска отвергли украинские силы с позиций на восточной окраине Спорного (24 км к югу от Кременной).

Российские источники утверждали, что украинские силы продолжали разведку к северо-востоку от Купянска и к северо-западу от Сватового. Министерство обороны России заявило, что российские войска разгромили четыре украинских диверсионно-разведывательных группы вблизи Масютовки (12 км северо-восточнее Купянска) и Крахмального (21 км северо-западнее Сватового) Харьковской области и Новоселовского Луганской области (15 км севернее запад от Сватового). Спикер Западной группировки войск РФ Ярослав Якимкин заявил, что российские войска уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы вблизи Новоселовского и Синьковки (9 км северо-восточнее Купянска).

Бои в Донецкой области

По состоянию на 26 апреля русские войска продолжали наступать на Бахмут. Геолокационные кадры, опубликованные 26 апреля, показывают, что российские войска продвинулись к улице Первая Лесная в западном Бахмуте (в пределах нескольких кварталов Юбилейной дороги 00506, впадающей в Хромово). Кроме того, российские блоггеры утверждали, что боевики "Вагнера" ​​достигли перекрестка улиц Чайковского и Юбилейной, что гипотетически позволило бы им продвинуться по улице Юбилейной в направлении Хромового и перерезать украинские логистические линии на Бахмут. Евгений Пригожин опроверг эти заявления, однако уменьшил значение захвата "Вагнером" этого перекрестка, заявив, что украинские силы все равно продолжают использовать дороги под огневым контролем россиян. Российские блоггеры заявили, что ЧВК "Вагнера" ​​продолжает воевать на севере. западе и юге Бахмута. Один российский блоггер утверждал, что они контролируют до 85 процентов города, согласующегося с контролем ISW над расчетами местности, включая территорию, охваченную россиянами. Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что за минувшие сутки российские и украинские войска произошли 17 боевых столкновений на Бахмутском направлении. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия северо-западнее Бахмута в районе Орехово-Василовки (10 км северо-западнее) и Богдановки (6 км северо-западнее); западнее Бахмута вблизи Ивановского (5 км западнее) и Хромового (3 км западнее); и к юго-западу от Бахмута возле Клещиевки (7 км к юго-западу)

26 апреля российские войска продолжили наземные атаки вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк и незначительно продвинулись к северу от Авдеевки. Геолокационные кадры, опубликованные 26 апреля, показывают, что российские войска достигли ограниченных успехов к западу от трассы N20 Донецк – Краматорск – Славянск примерно в 10 км к северу от Авдеевки. 26 апреля российский блоггер заявил, что российские войска успешно продвинулись к западу от Новобахмутовки и оттеснили украинские силы от трассы N20, что, кажется, согласуется с доступными кадрами, подтверждающими эти позиции. В украинском Генштабе сообщили, что российские войска нанесли неудачный наземный удар в сторону самой Авдеевки; к западу от Авдеевки возле Северного (5 км к западу от Авдеевки); на северо-западной окраине г. Донецка возле г. Первомайское; и на юго-западной окраине г. Донецка возле Марьинки. Российские блоггеры утверждали, что российские войска продолжали бои в окрестностях Донецка и продвигались в сторону Северного.

Российские источники утверждали, что 26 апреля русские войска продолжали наступательные операции в западной части Донецкой области. Российский милблогер утверждал, что подразделения 155-й отдельной морской пехотной бригады ведут боевые действия из стрелкового оружия в окрестностях Угледара (30 км юго-западнее Донецка). Российские блоггеры сообщили, что российские войска усилили использование авиационных бомб FAB-500 для таргетинга на украинские опорные пункты в городских районах Бахмута, а несколько российских источников опубликовали кадры российских авиаударов по Угледару. Украинский Генштаб сообщил, что 26 апреля подтвержденных наземных обстрелов в этом районе не было.

"Южная ось"

Российские блоггеры продолжают спорить между собой по поводу активности Украины вдоль реки Днепр в Херсонской области. Известный российский блоггер заявил 25 апреля, что украинская разведка и переправа через реку наиболее распространены на острове Большой Потемкин (6 км к югу от Херсона), к югу от Киндыйки (8 км к востоку от г. Херсона) и к западу от г. Огромное (18 км юго-западнее г. Херсона). Российский блоггер утверждает, что 25 апреля российские войска нанесли удары по украинским позициям на острове Большой Потемкин, а также в прибрежных районах близ Киндыйки. Другой расширил геолокационные кадры 25 апреля добровольческого отряда "Херсон" на участке трассы E58 к югу от Антоновского моста в неустановленную дату и утверждал, что сообщения о закреплении позиций украинских войск на востоке (слева) фальшивы. Этот блогер ранее сообщал явно ложную информацию, и не исключено, что он намеренно опубликовал старые кадры этого района, чтобы опровергнуть сообщения о том, что украинские силы удерживают позиции на восточном (левом) берегу. ISW не заметил никаких новых дополнительных визуальных доказательств, подтверждающих или подтверждающих российские заявления об украинских позициях или деятельности на восточном (левом) берегу реки Днепр в Херсонской области. ISW расширил российские претензии на север, ближе к дачной зоне к югу от Антоновки (9 км к западу от Херсона) на восточном (левом) берегу реки Днепр на основе претензий известного блоггера. ISW не наблюдает визуальных доказательств того, что украинские силы действуют южнее Антоновского моста с 22 апреля.

Украинские войска продолжают обстреливать материально-техническое обеспечение России на восточном (левом) берегу Херсонской области. 26 апреля представитель Южного оперативного командования Украины Наталья Гуменюк заявила, что украинские войска уже тихо ведут контрнаступательные действия в Херсонской области, нанося удары по российским складам боеприпасов, а также по районам сосредоточения техники и живой силы. 25 апреля Южное оперативное командование Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские войска нанесли удары по живой силе и районам сосредоточения россиян, а также по наблюдательному пункту.

Российские официальные лица продолжают усилия по обеспечению безопасности тыловых наземных линий связи в оккупированном Крыму. Глава Росдорожного агентства Никита Храпов 26 апреля заявил, что российские строители завершили сложнейшие этапы восстановления железнодорожного участка Керченского моста и железнодорожное движение по мосту будет восстановлено досрочно в неопределенную дату. в мае. 26 апреля представитель Минтранса РФ заявил, что до 28 апреля российские чиновники планируют более 80 пунктов осмотра на подъездах к Керченскому мосту. Российские официальные лица, вероятно, наращивают усилия по обеспечению безопасности и совершенствованию GLOC через Керченский пролив в Крым, готовясь к потенциальным украинским контрнаступлениям.