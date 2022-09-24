Дроны-камикадзе могут атаковать снова. ВСУ дали советы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку ОК " Юг ".

"Учитывая вероятность повторных атак дронами-камикадзе, сохранение угрозы ракетных ударов и неуемное желание врага давить психологически на мирное население, следует учитывать обязательные меры безопасности", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в пятницу днем, 23 сентября, российские оккупанты атаковали Одессу иранскими дронами-камикадзе. В результате происшествия погиб человек.

Напомним, РБК-Украина писало о том, чем опасны иранские беспилотники Shahed-136.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.