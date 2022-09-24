Дроны-камикадзе могут атаковать снова. ВСУ дали советы
Фото: атаку дронами-камикадзе может повторить Россия (иллюстрация/korabelov.info)
Украинские военные предупредили о вероятности повторных атак дронами-камикадзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку ОК "Юг".
"Учитывая вероятность повторных атак дронами-камикадзе, сохранение угрозы ракетных ударов и неуемное желание врага давить психологически на мирное население, следует учитывать обязательные меры безопасности", - говорится в сообщении.
Как вести себя в случае атаки дронами-камикадзе?
- при приближении дрона-камикадзе, как правило, в воздухе слышна работа его двигателя (звук похож на работу двигателя мопеда или бензопилы);
- следует оценить обстановку вокруг, держаться в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов;
- найти укрытие, где переждать.
Как сообщалось, в пятницу днем, 23 сентября, российские оккупанты атаковали Одессу иранскими дронами-камикадзе. В результате происшествия погиб человек.
Напомним, РБК-Украина писало о том, чем опасны иранские беспилотники Shahed-136.
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