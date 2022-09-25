ВСУ сбили дрон-камикадзе, которым россияне пытались атаковать Николаев , - ОК
Фото: ВСУ сбили дрон-камикадзе SHAHED-136 (irna.ir)
Украинские военные сбили российский дрон-камикадзе Shahed-136. Им враг пытался атаковать город.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал спикера оперативного командования "Юг" Владислава Назарова.
"Около 15.00 часов, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбит дрона-камикадзе "Shahed-136", которым российские оккупационные войска пытались атаковать Николаев", - пишет Назаров.
Фото: ВСУ сбили дрон-камикадзе SHAHED-136 (t.me/Nazars_look)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия может прибегнуть к повторным атакам дронами-камикадзе. Военные рассказали как вести себя в случае атаки дронов.
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