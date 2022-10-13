Фото: Россия ударила ракетами по Львовской области, есть попадания (Getty Images)

Российские оккупанты 13 октября нанесли ракетный удар по Львовской области. В результате вражеского обстрела был поврежден один из военных объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВД Максима Козицкого.

"Это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет", - отметил чиновник. Козицкий указал, что по Львовской области россияне выпустили 3 ракеты. Одну из них сбила система ПВО.