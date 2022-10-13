ua ru
Чт, 13 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В западных областях Украины раздаются взрывы: что известно

Новина українською →
Украина, Четверг 13 октября 2022 16:34
В западных областях Украины раздаются взрывы: что известно Фото: В западных областях Украины раздаются взрывы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 13 октября, в западных областях Украины раздались взрывы. Власти заявляют о работе систем ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Черновицкой ОГА Руслана Запаранюка.

"Черновицкая область работает ПВО", - говорится в сообщении.

До этого Запаранюк заявлял, что был зафиксирован пролет ракет. Всех призывают оставаться в бомбоубежищах.

В Тернополе местные жители также сообщают о взрывах.

"Друзья, не паникуем, остаемся в укрытиях. Вся официальная информация впоследствии", - заявил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

Местные Telegram-каналы сообщают, что взрывы были слышны в Ровенской и Волынской областях. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил , что в регионе работала противовоздушная оборона.

Обновлено 16:52

Козицкий заявил, что россияне попали в один из военных объектов во Львовской области.

"Это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет. Объект в Золочевском районе. 3 ракеты, 2 попадания. 1 ракету сбили наши силы ПВО", - добавил глава ОВА.

Обновлено 17:06

Труш добавил, что системы ПВО сработали в Чортковском районе.

"На место выехали специалисты. Наслики сообщу со временем", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера в Житомирской области ПВО сработало на неопознанный летательный аппарат.

Также вчера ВСУ сбили враждебную цель в небе над Ровенской областью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Тернополь Черновицкая область Война в Украине
NEWS
Украина получила 1,3 млрд долларов экстренного финансирования от МВФ
Украина получила 1,3 млрд долларов экстренного финансирования от МВФ
DAILY
Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны
Юлия Акимовакорреспондент Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны