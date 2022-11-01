RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ сбили вертолет Ми-8 и беспилотник оккупантов в Донецкой области

Фото: ВСУ сбили вертолет Ми-8 и беспилотник кафиров в Донецкой области (wikipedia org)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные сегодня, 1 ноября, сбили российский вертолет Ми-8 в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Восток" в 9 часов сбит российский вертолет Ми-8", - говорится в сообщении.

Уже через 3 часа ВСУ сбили беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня.

Сбить вражеские вертолет и беспилотник военным удалось в Донецкой области.

Напомним, что вчера украинские военные уничтожили российский вертолет рядом с селом Берестово Бахмутского района Донецкой области.

Также ВСУ сбили ударный вертолет Ка-52 в Херсонской области.

Ранее мы писали, что Россия сегодня, 31 октября, выпустила Украиной уже более полусотни ракет. Украинские силы ПВО сбили 44 из них. Оккупанты применили самолеты-ракетоносцы стратегической авиации Ту-95 и Ту-160.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьВойна в Украине