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ЗСУ збили гелікоптер Мі-8 та безпілотник окупантів у Донецькій області

Фото: ЗСУ збили гелікоптер Мі-8 та безпілотник окупантів у Донецькій області (wikipedia org)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові сьогодні, 1 листопада, збили російський гелікоптер Мі-8 у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Схід"о 9-й годині збито російський вертоліт Мі-8", - йдеться у повідомленні.

Вже через 3 години ЗСУ збили безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня.

Збити ворожі гелікоптер та безпілотник військовим вдалося у Донецькій області.

Нагадаємо, що вчора українські військові знищили російський гелікоптер поряд із селом Берестове Бахмутського району Донецької області.

Також ЗСУ збили ударний вертоліт Ка-52 у Херсонській області.

Раніше ми писали, що Росія сьогодні, 31 жовтня, випустила Україною вже понад півсотні ракет. Українські сили ППО збили 44 із них. Окупанти застосували літаки-ракетоносці стратегічної авіації Ту-95 та Ту-160.

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