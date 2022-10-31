ВСУ показали уничтожение российского Ми-8 (видео)

Украинские военные уничтожили российский вертолет рядом с селом Берестовое Бахмутского района Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

"Российский Ми-8 рядом с селом Берестовое Бахмутского района. Ушел за "руzzким кораблем", - написал он.

Как сообщалось, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 620 российских оккупантов. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет 71 820 военных.

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