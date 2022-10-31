ua ru
Пн, 31 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ показали уничтожение российского Ми-8 (видео)

Новина українською →
Украина, Понедельник 31 октября 2022 16:16
ВСУ показали уничтожение российского Ми-8 (видео) Фото: ВСУ показали уничтожение российского Ми-8 (wikipedia org)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные уничтожили российский вертолет рядом с селом Берестовое Бахмутского района Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

"Российский Ми-8 рядом с селом Берестовое Бахмутского района. Ушел за "руzzким кораблем", - написал он.

Как сообщалось, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 620 российских оккупантов. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет 71 820 военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Россия утром нанесла массированный удар по Украине: все актуальные подробности
Россия утром нанесла массированный удар по Украине: все актуальные подробности
DAILY
Опять за старое. Россия открыла "зерновой фронт" и угрожает экспорту из Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Опять за старое. Россия открыла "зерновой фронт" и угрожает экспорту из Украины