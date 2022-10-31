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Силы ПВО сегодня сбили 44 из более полусотни российских ракет

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Украина, Понедельник 31 октября 2022 10:16
Силы ПВО сегодня сбили 44 из более полусотни российских ракет Фото: силы ПВО сбили 44 ракеты россиян (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия сегодня выпустила по Украине уже более полусотни ракет. Украинская ПВО сбила 44 из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Сегодня россияне в 7:00 совершили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины.

Оккупанты применили самолеты-ракетоносцы стратегической авиации Ту-95 и Ту-160. Было выпущено более 50 крылатых ракет Х-101 и Х-555 с севера Каспийского моря и Волгодонска (Ростовская область).

"44 крылатых ракеты были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в зонах ответственности воздушного командования "Центр" - 18, воздушного командования "Юг" - 12, воздушное командование "Восток" - 9, воздушного командования "Запад" - 5", - говорится в сообщении.

Сегодня россияне массированно обстреливают Украину ракетами, повреждая энергетические объекты. Украинцев предупредили об экстренных отключениях света из-за обстрелов оккупантов.

Подробнее о сегодняшнем массированном обстреле - читайте в материале РБК-Украина.

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