Силы ПВО сегодня сбили 44 из более полусотни российских ракет
Россия сегодня выпустила по Украине уже более полусотни ракет. Украинская ПВО сбила 44 из них.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Сегодня россияне в 7:00 совершили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины.
Оккупанты применили самолеты-ракетоносцы стратегической авиации Ту-95 и Ту-160. Было выпущено более 50 крылатых ракет Х-101 и Х-555 с севера Каспийского моря и Волгодонска (Ростовская область).
"44 крылатых ракеты были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в зонах ответственности воздушного командования "Центр" - 18, воздушного командования "Юг" - 12, воздушное командование "Восток" - 9, воздушного командования "Запад" - 5", - говорится в сообщении.
Сегодня россияне массированно обстреливают Украину ракетами, повреждая энергетические объекты. Украинцев предупредили об экстренных отключениях света из-за обстрелов оккупантов.
Подробнее о сегодняшнем массированном обстреле - читайте в материале РБК-Украина.
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