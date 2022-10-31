ua ru
Пн, 31 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ сбили ударный вертолет Ка-52 в Херсонской области

Новина українською →
Киев, Понедельник 31 октября 2022 10:58
ВСУ сбили ударный вертолет Ка-52 в Херсонской области Фото: ВСУ сбили ударный вертолет Ка-52 в Херсонской области (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные сегодня, 31 октября, сбили российский ударный вертолет Ка-52 в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Воздушного командования "Юг".

Кроме того, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 10 ракет над Николаевской областью и еще две над Одесским регионом.

Ранее мы писали, что Россия сегодня, 31 октября, выпустила по Украине уже более полусотни ракет. Украинские силы ПВО сбили 44 из них. Оккупанты применили самолеты-ракетоносцы стратегической авиации Ту-95 и Ту-160.

Также сообщалось, что в воскресенье, 30 октября, украинские военные уничтожили российский ударный вертолет в Харьковской области. Его тип еще устанавливают. Кроме того, 28 октября украинским военным удалось сбить вражеский вертолет Ми-8.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Вооруженные силы Украины Войска РФ Вторжение России в Украину
NEWS
Стало известно, когда в Киеве может появиться свет
Стало известно, когда в Киеве может появиться свет
DAILY
Владимир Ельченко: США не хотят сжигать все мосты с Россией
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Владимир Ельченко: США не хотят сжигать все мосты с Россией