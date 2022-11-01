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ВСУ сбили вертолет Ми-8 и беспилотник оккупантов в Донецкой области

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Украина, Вторник 01 ноября 2022 20:39
ВСУ сбили вертолет Ми-8 и беспилотник оккупантов в Донецкой области Фото: ВСУ сбили вертолет Ми-8 и беспилотник кафиров в Донецкой области (wikipedia org)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные сегодня, 1 ноября, сбили российский вертолет Ми-8 в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Восток" в 9 часов сбит российский вертолет Ми-8", - говорится в сообщении.

Уже через 3 часа ВСУ сбили беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня.

Сбить вражеские вертолет и беспилотник военным удалось в Донецкой области.

Напомним, что вчера украинские военные уничтожили российский вертолет рядом с селом Берестово Бахмутского района Донецкой области.

Также ВСУ сбили ударный вертолет Ка-52 в Херсонской области.

Ранее мы писали, что Россия сегодня, 31 октября, выпустила Украиной уже более полусотни ракет. Украинские силы ПВО сбили 44 из них. Оккупанты применили самолеты-ракетоносцы стратегической авиации Ту-95 и Ту-160.

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