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ВСУ сбили два вражеских беспилотника в Днепропетровской области

Воскресенье 17 декабря 2023 22:00
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ВСУ сбили два вражеских беспилотника в Днепропетровской области Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные над Днепропетровской областью сбили два российских беспилотника.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

"Минус два беспилотника в Павлоградском районе", - сообщил он.

Однако глава ОВА не уточнил, какие именно дроны сбили украинские защитники.

Российские обстрелы по территории Украины

Противовоздушная оборона остается приоритетом помощи от наших партнеров и союзников. В частности, это неоднократно становилось одной из главных тем для переговоров на заседании "Рамштайна".

Как рассказали в Главном управлении разведки Украины, враг накапливает ракеты для повторения массированных ударов , впрочем масштабы обстрелов будут меньше.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, согласно данным ГУР, в России осталось около 900 высокоточных дальнобойных ракет - несколько сотен каждого типа.

Ночная атака дронов

Воздушные силы с вечера 16 декабря сообщили, что россияне запустили "Шахеды". ПВО работала в разных регионах.

Позже стало известно, что оккупанты выпустили 20 ударных беспилотников из районов Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (Крым), а также крылатую ракету "Искандер-К" и управляемую авиационную Х-59.

Известно, что все "Шахеды" были сбиты. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что под ударом находился Херсон и Староконстантинов Хмельницкой области.

В Одесской области обломки дрона упали на частный дом. В результате атаки погиб мужчина.

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Война России против Украины Днепропетровская область
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