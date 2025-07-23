ua en ru
Ср, 23 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Бои идут не за Покровск. В ВСУ рассказали, что происходит на самом тяжелом направлении

Покровск, Среда 23 июля 2025 15:00
UA EN RU
Бои идут не за Покровск. В ВСУ рассказали, что происходит на самом тяжелом направлении Фото: в ВСУ рассказали, идут ли бои за Покровск (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные отрицают, что идут бои за город Покровск. Боевые действия идут на окраинах города и в районе населенного пункта Шевченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на офицера отделения коммуникаций 155 отдельной механизированной бригады "Анна Киевская" Артема Прибыльнова в эфире "Суспільного".

По его словам, в полосе, за которую отвечает 155 ОМБр, бои идут в окрестностях Покровска и вблизи города. Враг пытается накапливать силы.

"Сейчас бои идут не за сам Покровск. Это южные окраины: поля, окраины населенного пункта Шевченко, где враг пытается накапливаться. Их обнаруживают еще на подступах, разведка "ведет" их к позициям, где они могут быть уничтожены максимально эффективно и это происходит", - сказал Прибыльнов.

Он рассказал, что на днях россияне совершили первый с марта штурм бронированных групп, который был отбит. Это было несколько "коробочек" и подразделения на мотоциклах.

Офицер добавил, что российской ДРГ будут и в дальнейшем пытаться прорваться в Покровск.
Бои идут не за Покровск. В ВСУ рассказали, что происходит на самом тяжелом направлении
Фото: карта боев возле Покровска (deepstatemap.live)

ДРГ в Покровске

Напомним, главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что на прошлой неделе в Покровск пыталась пробиться вражеская ДРГ. Украинские защитники остановили вражеский штурм.

В ОТГ "Донецк" заявляли, что Сил обороны проводят активные мероприятия против вражеских ДРГ в Покровске. По словам военных, диверсионные группы уничтожаются еще до приближения к городу.

Вечером 21 июля аналитический центр DeepState написал, что российские ДРГ ликвидируют в Покровске.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Покровск Вооруженные силы Украины Война в Украине
Новости
Переговоры Украины и РФ: стали известны место и время встречи делегаций в Стамбуле
Переговоры Украины и РФ: стали известны место и время встречи делегаций в Стамбуле
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки