РФ потеряла за сутки почти 1000 солдат и много техники: Генштаб обновил данные
Фото: ВСУ продолжают увеличивать потери РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
За минувшие сутки, с 24 на 25 июля, россияне потеряли на фронте еще 980 солдат. Также ВСУ уничтожили 31 артсистему и 76 единиц автотехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 25 июля 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 047 250 (+980) человек ранены/ликвидированы;
- танков - 11 049 (+3) ед;
- боевых бронированных машин - 23 052 (+5) ед;
- артиллерийских систем - 30 777 (+31) ед;
- РСЗО - 1446 ед;
- средства ПВО - 1201 (+2) ед;
- самолетов - 421 ед;
- вертолетов - 340 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 47 834 (+196) ед;
- крылатых ракет - 3535 (+2) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 56 213 (+76) ед;
- специальной техники - 3935 ед.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.