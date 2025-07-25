ua en ru
Пт, 25 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

РФ потеряла за сутки почти 1000 солдат и много техники: Генштаб обновил данные

Пятница 25 июля 2025 07:59
UA EN RU
РФ потеряла за сутки почти 1000 солдат и много техники: Генштаб обновил данные Фото: ВСУ продолжают увеличивать потери РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

За минувшие сутки, с 24 на 25 июля, россияне потеряли на фронте еще 980 солдат. Также ВСУ уничтожили 31 артсистему и 76 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 25 июля 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 047 250 (+980) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 049 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 052 (+5) ед;
  • артиллерийских систем - 30 777 (+31) ед;
  • РСЗО - 1446 ед;
  • средства ПВО - 1201 (+2) ед;
  • самолетов - 421 ед;
  • вертолетов - 340 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 47 834 (+196) ед;
  • крылатых ракет - 3535 (+2) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 56 213 (+76) ед;
  • специальной техники - 3935 ед.

РФ потеряла за сутки почти 1000 солдат и много техники: Генштаб обновил данные

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине ВСУ Генштаб ВСУ Российская Федерация
Новости
Законопроект Зеленского. В НАБУ ответили на слухи о рисках из-за полиграфа
Законопроект Зеленского. В НАБУ ответили на слухи о рисках из-за полиграфа
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки