РФ потеряла за сутки почти 1000 солдат и много техники: Генштаб обновил данные

За минувшие сутки, с 24 на 25 июля, россияне потеряли на фронте еще 980 солдат. Также ВСУ уничтожили 31 артсистему и 76 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 25 июля 2025 года ориентировочно составляют: личного состава - около 1 047 250 (+980) человек ранены/ликвидированы;

танков - 11 049 (+3) ед;

боевых бронированных машин - 23 052 (+5) ед;

артиллерийских систем - 30 777 (+31) ед;

РСЗО - 1446 ед;

средства ПВО - 1201 (+2) ед;

самолетов - 421 ед;

вертолетов - 340 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 47 834 (+196) ед;

крылатых ракет - 3535 (+2) ед;

кораблей/катеров - 28 ед;

подводных лодок - 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 56 213 (+76) ед;

специальной техники - 3935 ед.