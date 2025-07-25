Бои шли на 12 направлениях: Генштаб описал ситуацию на фронте и показал карту
За прошедшие сутки, 24 июля, на фронте состоялось 174 боевых столкновения. Больше всего боев зафиксировано на Покровском и Лиманском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийские средства и два пункта управления противника", - пишет Генштаб.
Ситуация на направлениях
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили 25 атак захватчиков.
На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз штурмовал позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Волчанск, Зеленое, Петро-Ивановка и Каменское.
На Купянском направлении произошло пять атак захватчиков вблизи Степной Новоселовки, Загрызово, Купянска, Зеленого Гая и в направлении Большой Шапковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Ямполовка, Торское, Серебрянка, а также в направлении населенных пунктов Дроновка, Шандриголовое, Чернещина, Среднее.
Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Северском направлении враг совершил две попытки прорыва в районах Григорьевки и Переездного.
На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в районе Николаевки и в направлении Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил семь атак неподалеку Дилиевки, Торецка, Русиного Яра, в направлениях Плещеевки, Александро-Шультино и Катериновки.
На Покровском направлении остановлено 57 штурмов в районах населенных пунктов Мирное, Мирноград, Новоэкономичное, Лисовка, Зверево, Котлино и не только.
На Новопавловском направлении противник совершил 14 атак вблизи населенных пунктов Поддубное, Малиевка, Ялта, Воскресенка - в направлении Темировки и Александрограда.
Фото: карта боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Ореховском направлении отбита одна атака в районе населенного пункта Степногорск.
На Приднепровском направлении враг пять раз атаковал позиции Сил обороны в направлениях населенных пунктов Садовое, Днепровское и Приднепровское.
Потери России в войне
С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла 1,047 единиц живой силы. За минувшие сутки потери российских террористов составили еще 980 солдат. Также Силы обороны обезвредили:
- три танка;
- пять боевых бронированных машин;
- 31 артиллерийскую систему;
- два средства противовоздушной обороны (ПВО).
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