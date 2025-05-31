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В ВСУ заявили о манипуляциях вокруг инцидентов с ТЦК: что известно

Суббота 31 мая 2025 17:40
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В ВСУ заявили о манипуляциях вокруг инцидентов с ТЦК: что известно Фото: согласно статистике за май, большинство новостей инциденты с ТЦК манипулятивные (facebook.com/CherkasyTCK)
Автор: Эдуард Ткач

Большинство сообщений об инцидентах с участием сотрудников ТЦК являются манипулятивными и могут иметь попытки дискредитации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ.

"В рамках инициативы Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины продолжается обновление подходов к работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки с четко определенной целью - обеспечить прозрачность и открытость их деятельности для общества", - говорится в сообщении.

В частности, в ОК "Север" отчитались о том, что в течение мая в его зонах ответственности было "зафиксировано распространение информации о 68 инцидентах с участием военнослужащих с участием ТЦК и СП". Однако отметим, что на опубликованной инфографике 68 инцидентов (91%) - это только неподтвержденные, но есть и 7 (9%) подтвержденных. То есть, в общем получается - 75 сообщений.

В ВСУ заявили о манипуляциях вокруг инцидентов с ТЦК: что известноФото: статистика по инцидентам с ТЦК в зоне ответственности ОК "Север" (t.me/ok_pivnich1)

"Большинство из этих сообщений имеют манипулятивный характер, что может свидетельствовать о целенаправленных попытках отдельных лиц дискредитировать законную деятельность ТЦК и СП и снизить уровень общественного доверия к процессу мобилизации в целом", - отметили в ОК "Север".

Также там добавили, что контроль за действиями ТЦК продолжается непрерывно. В частности, вся информация о возможных нарушениях тщательно проверяется для своевременного реагирования и принятия соответствующих управленческих и дисциплинарных решений.

Новый подход ТЦК

Напомним, на днях Командование Сухопутных войск ВСУ ввело новые правила поведения и общения для военнослужащих ТЦК во время мобилизационных мероприятий. Цель - уменьшить напряжение в обществе и избегать конфликтных ситуации.

Также вчера в Оперативном командовании "Запад" сообщили, что в Украине фиксируют рост случаев агрессии против военных. Последний из них случился в Каменце-Подольском, где местные повредили авто ТЦК и напали на мобильную группу.

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