Военные ТЦК получили "учебник" по поведению во время мобилизации: детали
Командование Сухопутных войск ВСУ ввело новые правила поведения и общения для военнослужащих ТЦК во время мобилизационных мероприятий. Их цель - уменьшить напряжение в обществе и избегать конфликтных ситуаций.
Об этом заявил спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время эфира телемарафона.
"Были разработаны правила диалога и поведения военнослужащих ТЦК и СП при осуществлении мероприятий мобилизации. Это, скажем, такой учебник для каждого руководителя ТЦК, который будет инструктировать своих подчиненных перед тем, как они будут выходить для проведения мероприятий оповещения или других мероприятий", - рассказал Саранцев.
Он отметил, что надеется, что таким образом удастся уменьшить количество негатива, который окружает деятельность ТЦК и СП.
"Мы постоянно осуществляем мониторинг, круглосуточно у нас работает мониторинговая группа. И подытоживая общую нашу работу, то за более чем полугодовой период мы проследили количество этих негативных сообщений о ТЦК и СП. Процент этого негатива не превышает даже 1% от количества мобилизованных за этот период в Силы обороны Украины", - сообщил спикер.
Однако, как пояснил Саранцев, очень много материалов и видеоконтента являются искусственно сфабрикованными.
"Есть очень много видеоконтента, который просто взят где-то за старые периоды и подается как то, что произошло в наши дни. Есть материалы, которые просто тиражируются. Подается в первый день, будто это произошло в Днепре, через несколько часов это же самое видео появляется в ровенских пабликах. Через несколько минут это же самое видео есть в Черкассах", - пояснил спикер.
Конфликты с участием ТЦК
Напомним, что 22 мая в городе Новый Раздел Львовской области неизвестные избили военнослужащего Стрыйского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. После полученных травм мужчина был доставлен в больницу.
РБК-Украина в отдельном материале подробно рассказало, что известно об избиении военнослужащего во Львовской области.
Сегодня правоохранители сообщили, что установили данные о четырех нападавших.
Кроме того, ранее мы сообщали, как проверка документов во Львове обернулась нападением на военного и правоохранителя.
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