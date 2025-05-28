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Военные ТЦК получили "учебник" по поведению во время мобилизации: детали

Украина, Среда 28 мая 2025 22:59
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Военные ТЦК получили "учебник" по поведению во время мобилизации: детали Фото: для военных ТЦК разработали правила поведения (facebook com CherkasyTCK)
Автор: Карина Левицкая

Командование Сухопутных войск ВСУ ввело новые правила поведения и общения для военнослужащих ТЦК во время мобилизационных мероприятий. Их цель - уменьшить напряжение в обществе и избегать конфликтных ситуаций.

Об этом заявил спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время эфира телемарафона.

"Были разработаны правила диалога и поведения военнослужащих ТЦК и СП при осуществлении мероприятий мобилизации. Это, скажем, такой учебник для каждого руководителя ТЦК, который будет инструктировать своих подчиненных перед тем, как они будут выходить для проведения мероприятий оповещения или других мероприятий", - рассказал Саранцев.

Он отметил, что надеется, что таким образом удастся уменьшить количество негатива, который окружает деятельность ТЦК и СП.

"Мы постоянно осуществляем мониторинг, круглосуточно у нас работает мониторинговая группа. И подытоживая общую нашу работу, то за более чем полугодовой период мы проследили количество этих негативных сообщений о ТЦК и СП. Процент этого негатива не превышает даже 1% от количества мобилизованных за этот период в Силы обороны Украины", - сообщил спикер.

Однако, как пояснил Саранцев, очень много материалов и видеоконтента являются искусственно сфабрикованными.

"Есть очень много видеоконтента, который просто взят где-то за старые периоды и подается как то, что произошло в наши дни. Есть материалы, которые просто тиражируются. Подается в первый день, будто это произошло в Днепре, через несколько часов это же самое видео появляется в ровенских пабликах. Через несколько минут это же самое видео есть в Черкассах", - пояснил спикер.

Конфликты с участием ТЦК

Напомним, что 22 мая в городе Новый Раздел Львовской области неизвестные избили военнослужащего Стрыйского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. После полученных травм мужчина был доставлен в больницу.

РБК-Украина в отдельном материале подробно рассказало, что известно об избиении военнослужащего во Львовской области.

Сегодня правоохранители сообщили, что установили данные о четырех нападавших.

Кроме того, ранее мы сообщали, как проверка документов во Львове обернулась нападением на военного и правоохранителя.

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