У ЗСУ заявили про маніпуляції навколо інцидентів з ТЦК: що відомо
Більшість повідомлень щодо інцидентів за участю співробітників ТЦК є маніпулятивними і можуть мати спроби дискредитації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ.
"У межах ініціативи Командування Сухопутних військ Збройних Сил України триває оновлення підходів до роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з чітко визначеною метою — забезпечити прозорість і відкритість їхньої діяльності для суспільства", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, в ОК "Північ" відзвітували про те, що протягом травня в його зонах відповідальності було "зафіксовано поширення інформації про 68 інцидентів за участю військовослужбовців за участю ТЦК та СП". Однак зазначимо, що на опублікованій інфографіці 68 інцидентів (91%) - це лише непідтвердженні, але є і 7 (9%) підтверджених. Тобто, загалом виходить - 75 повідомлень.
Фото: статистика щодо інцидентів з ТЦК в зоні відповідальності ОК "Північ" (t.me/ok_pivnich1)
"Більшість із цих повідомлень мають маніпулятивний характер, що може свідчити про цілеспрямовані спроби окремих осіб дискредитувати законну діяльність ТЦК та СП і знизити рівень суспільної довіри до процесу мобілізації загалом", - зазначили в ОК "Північ".
Також там додали, що контроль за діями ТЦК триває безперервно. Зокрема, вся інформація про можливі порушення ретельно перевіряється для своєчасного реагування та ухвалення відповідних управлінських і дисциплінарних рішень.
Новий підхід ТЦК
Нагадаємо, днями Командування Сухопутних військ ЗСУ запровадило нові правила поведінки та спілкування для військовослужбовців ТЦК під час мобілізаційних заходів. Мета - зменшити напругу в суспільстві та уникати конфліктних ситуації.
Також учора в Оперативному командуванні "Захід" повідомили, що в Україні фіксують зростання випадків агресії проти військових. Останній із них трапився в Кам'янці-Подільському, де місцеві пошкодили авто ТЦК і напали на мобільну групу.
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