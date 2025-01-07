ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту россиян в Курской области, - Генштаб

Украинские защитники сегодня, 7 января, атаковали командный пункт российских войск в Курской области. По нему был нанесен высокоточный удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram .

В Генштабе заверили, что Украина будет использовать все доступные методы для уничтожения вражеских вооруженных формирований, которые угрожают безопасности украинцев.

Там уточнили, что такие атаки - это часть боевых операций украинских защитников, которые ведут боевые действия на территории России.

"7 января 2025 г. Вооруженные силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил РФ в районе населенного пункта Белая (Курская область)", - сказано в сообщении Генштаба.

Удары по оккупантам в Курской области

Напомним, только 2 января в Генштабе сообщали о том, что ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту врага в населенном пункте Марьино Курской области.

За несколько часов до этого руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал, что в результате удара по Курской области у 810-й бригады россиян были значительные потери.

Также 25 декабря стало известно, что украинские защитники атаковали пункт управления 810-й отдельной бригады морской пехоты (ОБрМП) в Льгове Курской области. У россиян были потери среди офицеров.

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