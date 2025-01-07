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ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту россиян в Курской области, - Генштаб

Курская область, Вторник 07 января 2025 16:25
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ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту россиян в Курской области, - Генштаб Иллюстративное фото: украинские воины атаковали командный пункт россиян (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники сегодня, 7 января, атаковали командный пункт российских войск в Курской области. По нему был нанесен высокоточный удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram.

"7 января 2025 г. Вооруженные силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил РФ в районе населенного пункта Белая (Курская область)", - сказано в сообщении Генштаба.

ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту россиян в Курской области, - ГенштабФото: Белая на карте (скриншот)

Там уточнили, что такие атаки - это часть боевых операций украинских защитников, которые ведут боевые действия на территории России.

В Генштабе заверили, что Украина будет использовать все доступные методы для уничтожения вражеских вооруженных формирований, которые угрожают безопасности украинцев.

Удары по оккупантам в Курской области

Напомним, только 2 января в Генштабе сообщали о том, что ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту врага в населенном пункте Марьино Курской области.

За несколько часов до этого руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал, что в результате удара по Курской области у 810-й бригады россиян были значительные потери.

Также 25 декабря стало известно, что украинские защитники атаковали пункт управления 810-й отдельной бригады морской пехоты (ОБрМП) в Льгове Курской области. У россиян были потери среди офицеров.

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