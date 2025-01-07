ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту россиян в Курской области, - Генштаб
Украинские защитники сегодня, 7 января, атаковали командный пункт российских войск в Курской области. По нему был нанесен высокоточный удар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram.
"7 января 2025 г. Вооруженные силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил РФ в районе населенного пункта Белая (Курская область)", - сказано в сообщении Генштаба.
Фото: Белая на карте (скриншот)
Там уточнили, что такие атаки - это часть боевых операций украинских защитников, которые ведут боевые действия на территории России.
В Генштабе заверили, что Украина будет использовать все доступные методы для уничтожения вражеских вооруженных формирований, которые угрожают безопасности украинцев.
Удары по оккупантам в Курской области
Напомним, только 2 января в Генштабе сообщали о том, что ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту врага в населенном пункте Марьино Курской области.
За несколько часов до этого руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал, что в результате удара по Курской области у 810-й бригады россиян были значительные потери.
Также 25 декабря стало известно, что украинские защитники атаковали пункт управления 810-й отдельной бригады морской пехоты (ОБрМП) в Льгове Курской области. У россиян были потери среди офицеров.
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