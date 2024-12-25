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ВСУ ударили по пункту управления во Льгове, есть потери среди вражеских офицеров

Среда 25 декабря 2024 12:38
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ВСУ ударили по пункту управления во Льгове, есть потери среди вражеских офицеров Иллюстративное фото: ВСУ ударили по пункту управления во Льгове, есть потери среди вражеских офицеров (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) этой ночью ударили по расположению пункта управления 810-й отдельной бригады морской пехоты (ОБрМП) в Льгове Курской области. Враг понес потери среди офицерского состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу СтратКом ВСУ.

"Этой ночью ВСУ нанесли удар по расположению пункта управления 810 ОБрМП Вооруженных сил Российской Федерации, который находился в заброшенном гражданском здании в населенном пункте Льгов. Данное огневое поражение - часть всеобъемлющей кампании по ослаблению возможностей Вооруженных сил РФ координировать военные операции против народа Украины", - пишет СтратКом ВСУ.

Как сообщил глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, в результате удара враг понес потери среди офицерского состава.

Между тем Telegram-канал Meduza, со ссылкой на временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна, утверждает, что в результате атаки на Льгов погибли якобы четыре человека.

В частности удар по пункту управления подтверждают и местные Telegram-каналы.

"Пока что без подробностей. Но последствия тяжелые", - пишет "Новости Рыльск".

Удары по территории России

С начала войны атаки дронов на территории России становятся все более частыми. Беспилотники наносят удары по инфраструктурным и военным объектам, включая нефтебазы, склады боеприпасов и аэродромы.

Например, 24 декабря, беспилотные летательные аппараты (БпЛА) атаковали авиабазу Миллерово в Ростовской области. Как писали СМИ, возможно, их целями могли быть штурмовики Су-25.

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