ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту росіян у Курській області, - Генштаб

Українські захисники сьогодні, 7 січня, атакували командний пункт російських військ у Курській області. По ньому було завдано високоточного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Telegram .

У Генштабі запевнили, що Україна використовуватиме всі доступні методи для знищення ворожих збройних формувань, які загрожують безпеці українців.

Там уточнили, що такі атаки - це частина бойових операцій українських захисників, які ведуть бойові дії на території Росії.

"7 січня 2025 р. Збройні сили України завдали високоточного удару по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти збройних сил РФ в районі населеного пункту Біла (Курська область)", - ідеться в повідомленні Генштабу.

Удари по окупантах у Курській області

Нагадаємо, тільки 2 січня в Генштабі повідомляли про те, що ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту ворога в населеному пункті Мар'їне Курської області.

За кілька годин до цього керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів, що внаслідок удару по Курській області у 810-ї бригади росіян були значні втрати.

Також 25 грудня стало відомо, що українські захисники атакували пункт управління 810-ї окремої бригади морської піхоти (ОБрМП) у Льгові Курської області. У росіян були втрати серед офіцерів.

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