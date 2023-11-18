ВСУ закрепились на левом берегу, а Зеленский поручил разобраться с тревогами: новости за 17 ноября

Война РФ против Украины

Украинские военные ликвидировали еще 1140 российских захватчиков. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 316 760 единиц личного состава.

Официально. ВСУ подтвердили закрепление на плацдармах на левом берегу Днепра

Украинские военные провели серию успешных действий на левом берегу Днепра Херсонской области. Благодаря чему им удалось закрепиться на нескольких плацдармах.

Россияне гробят ЗАЭС своей смазкой, есть угроза ядерной аварии, - Энергоатом

На захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции персонал интервентов портит важное для безопасности станции оборудование. Возник риск отказа дизель-генераторов, что чревато ядерной аварией.

"Майдан-3". РФ готовит план дезинформации для раскола украинского общества, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия стремится посеять раскол в украинском обществе, создавая "хаос" внутри страны и, наконец, устранить президента.

Дыра в бюджете Германии "заморозила" помощь Украине на 8 миллиардов евро, - Reuters

В Германии правящая коалиция пытается залатать огромную дыру в бюджете, из-за которой повисла оборонная помощь для Украины на следующий год на общую сумму 8 миллиардов евро.

Бюджетный комитет Германии приостановил окончательные обсуждения проекта бюджета на 2024 год после запрета Конституционным судом правительства перевести 60 миллиардов евро из неиспользованных средств, полученных во время пандемии, на экологические инициативы и поддержку промышленности.

В США началась подготовка украинских пилотов к полетам на F-16, - Пентагон

На территории Соединенных Штатов уже началась подготовка украинских пилотов к управлению истребителями F-16. Параллельно решается вопрос обеспечения Украины запасными частями для этих самолетов.

Чтобы МиГ не парализовал страну. Зеленский дал задачи Кабмину и военным

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, на которой поручил Кабмину, Министерству обороны и Генштабу ВСУ найти решение, чтобы тревоги через МиГи не парализовали страну.

При этом президент добавил, что российские захватчики с помощью подъема в небо истребителей МиГ-31К, являющихся носителями "Кинжалов", хотят экономически остановить Украину и вызвать панику у населения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.