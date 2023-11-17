Длительные тревоги из-за МиГов: Зеленский назвал цель россиян

Российские оккупанты при помощи подъема в небо истребителей МиГ-31К , которые являются носителями "Кинжалов", хотят экономически остановить Украину и вызвать панику у населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

По словам главы государства, россияне поняли, как можно использовать длительные воздушные тревоги в Украине из-за истребителей МиГ-31К.

"(Враг осознал - ред.) что можно экономически останавливать Украину и жизнь, и сеять паническое настроение среди населения. Поднимается самолет, есть сигнал, самолет не выстреливает ракеты, а просто три часа (летает - ред.). Затем тревога заканчивается, а самолет снова поднимается. Я понимаю, к чему они готовятся", - отметил Зеленский.

Он рассказал, что поставил задачу военным с полицией разработать решение для этой ситуации, поскольку Россия готовится к тому, чтобы зимой поставить в такую патовую ситуацию всю страну - от школьников до каждого рабочего или студента, которые не будут нормально учиться.

"(Оккупанты хотят - ред.) просто перевести Украину в подвал. Технологически нужно найти выход, чтобы люди знали, когда максимально опасно, а когда это провокация России", - добавил президент.

Тревоги из-за МиГов

Напомним, во время взлета российского истребителя МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет “Кинжал”, тревогу объявляют по всей Украине. Это связано с тем, что радиус действия ракеты охватывает всю территорию нашей страны.

Последние несколько недель россияне начали поднимать в воздух свои МиГи на несколько часов. Такая длительность полетов объясняется тем, что самолеты дозаправляют, пока они находятся в воздухе.

Сегодня, 17 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, на которой поручил Кабмину, Министерству обороны и Генштабу ВСУ найти решение, чтобы тревоги из-за МиГов не парализовали страну.