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"Майдан-3". РФ готовит план дезинформации для раскола украинского общества, - Зеленский

Пятница 17 ноября 2023 11:02
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"Майдан-3". РФ готовит план дезинформации для раскола украинского общества, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия стремится посеять раскол в украинском обществе, создавая "хаос" внутри страны и, в конце концов, устранить президента.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"У нашей разведки есть информация, которая также поступила от наших партнеров", - сказал Зеленский, описывая план дезинформации, известный как "Майдан-3".

По его словам, "Майдан для России - это переворот, поэтому операция понятна".

"Майдан-3"

Недавно издание Online.ua, ссылаясь на собственные источники в секторе безопасности и обороны, написало, что с 1 ноября российские спецслужбы начали масштабную информационную атаку "Майдан-3", целью которой является дестабилизация Украины.

По данным СМИ, проведение новой информационной атаки российскими спецслужбами на Украину планируется на ноябрь - декабрь 2023 года.

Куратором сделки, по информации издания, стал первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, а идеологом - Владислав Сурков, один из авторов проекта "Новороссия".

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