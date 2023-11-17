ВСУ уничтожили еще 1140 оккупантов и почти 30 танков: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 16 ноября, украинские военные ликвидировали еще 1140 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 316 760 единиц личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.11.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 316 760 (+1140) человек ликвидировано;

танков - 5415 (+27) ед.;

боевых бронированных машин - 10132 (+11) ед.;

артиллерийских систем - 7712 (+29) ед.;

РСЗО - 895 (+3) ед.;

средства ПВО - 585 (+0) ед.;

самолетов - 323 (+0) ед.;

вертолетов - 324 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5709 (+20) ед.;

крылатые ракеты - 1563 (+0) ед.;

корабли/катера - 22 (+2) ед.;

подводные лодки - 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 10077 (+17) ед.;

специальная техника - 1086 (+2) ед.

Фото: потери врага по состоянию на 17.11 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), наши воины начали наступление в районе границы Донецкой и Запорожской областей. В частности ВСУ продолжили наступательные операции в западной части Запорожской области, а также подтвердили недавние территориальные завоевания вблизи Роботино.

Тем временем российские террористы усиливают противовоздушную оборону над Центральным федеральным округом России, вероятно, в ответ на намерение Украины провести зимой кампанию по перехвату маршрутов снабжения в тыловых районах.