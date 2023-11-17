ВСУ уничтожили еще 1140 оккупантов и почти 30 танков: Генштаб обновил потери РФ
За прошедшие сутки, 16 ноября, украинские военные ликвидировали еще 1140 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 316 760 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.11.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 316 760 (+1140) человек ликвидировано;
- танков - 5415 (+27) ед.;
- боевых бронированных машин - 10132 (+11) ед.;
- артиллерийских систем - 7712 (+29) ед.;
- РСЗО - 895 (+3) ед.;
- средства ПВО - 585 (+0) ед.;
- самолетов - 323 (+0) ед.;
- вертолетов - 324 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5709 (+20) ед.;
- крылатые ракеты - 1563 (+0) ед.;
- корабли/катера - 22 (+2) ед.;
- подводные лодки - 1 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 10077 (+17) ед.;
- специальная техника - 1086 (+2) ед.
Фото: потери врага по состоянию на 17.11 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), наши воины начали наступление в районе границы Донецкой и Запорожской областей. В частности ВСУ продолжили наступательные операции в западной части Запорожской области, а также подтвердили недавние территориальные завоевания вблизи Роботино.
Тем временем российские террористы усиливают противовоздушную оборону над Центральным федеральным округом России, вероятно, в ответ на намерение Украины провести зимой кампанию по перехвату маршрутов снабжения в тыловых районах.
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