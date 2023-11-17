Дыра в бюджете Германии "заморозила" помощь Украине на 8 миллиардов евро, - Reuters

В Германии правящая коалиция пытается залатать огромную дыру в бюджете, из-за которой зависла оборонная помощь для Украины на следующий год общей суммой 8 миллиардов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Бюджетный комитет ФРГ сегодня, 17 ноября, приостановил окончательные обсуждения проекта бюджета на 2024 год после запрета Конституционным судом правительству перевести 60 миллиардов евро (65 миллиардов долларов) из неиспользованных средств, полученных во время пандемии, на экологические инициативы и поддержку промышленности.

Один из двух разделов бюджета, который не удалось утвердить, содержит удвоение военной помощи Украине до 8 миллиардов евро в следующем году.

Сейчас власти Германии пытаются найти решение проблемы с финансами, чтобы разблокировать процесс принятия госбюджета и соответственно - для предоставления Силам обороны обещанной военной помощи.

"Некоторые расходы, запланированные на предстоящий год, теперь придется сократить, о чем правящим партиям, вероятно, будет трудно договориться", - заявил главный экономист Commerzbank Йорг Кремер.

Также сообщается, что содержание бюджетов министерств было окончательно согласовано на заседании комитета.

Наложенные государством ограничения цен на газ и электроэнергию, срок действия которых должен был истечь в конце года, продлены до 31 марта 2024 года, передает немецкое информационное агентство dpa.

Некоторые другие распределения расходов в ФРГ будут подробно обсуждаться в следующий четверг, после специального заседания во вторник.

Германия хочет удвоить помощь Украине

Перед этим министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что страна намерена в 2024 году удвоить военную помощь Украине. Вместо ранее заложенных в федеральном бюджете 4 млрд евро на эти цели планируется потратить 8 млрд евро.

Позже с проектом федерального бюджета Германии на 2024 года, который содержит удвоение военной помощи Украине до 8 млрд евро, ознакомились журналисты.

Планировалось, что бюджетный документ после рассмотрения парламентом будет принят в начале декабря.