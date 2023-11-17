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Чтобы МиГ не парализовал страну. Зеленский поручил Кабмину и военным найти решение

Киев, Пятница 17 ноября 2023 15:45
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Чтобы МиГ не парализовал страну. Зеленский поручил Кабмину и военным найти решение Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Кабмину, Министерству обороны и Генштабу ВСУ поручили найти решение, чтобы долговременные полеты российского МиГ-31К, который может переносить ракеты "Кинжал", не парализовали Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

Соответствующее поручение ведомства получили от президента на сегодняшнем заседании Ставки верховного главнокомандующего.

"Поручил Министерству обороны, Генштабу и Кабмину предложить решение, чтобы вылеты носителей "кинжалов" не парализовали страну на часы", - рассказал после заседания Зеленский.

Тревоги из-за МиГ-31К

Российские войска время от времени поднимают в воздух свой самолет МиГ-31К, способный нести ракеты "Кинжал". Поскольку данная ракета может достичь любой точки Украины, то во время полета самолета во всех областях объявляют воздушную тревогу. Однако, если раньше полеты российских МиГ-31К длились около получаса-часа, то сейчас они стали более длительными.

Дело в том, что россияне начали дозаправлять МиГи в воздухе, чтобы продлить время их полета. Поэтому последние тревоги, объявленные из-за взлета МиГ-31К, длились по несколько часов, что фактически парализовало работу всей страны. В то же время представитель воздушных сил Юрий Игнат отмечал, что при желании, россияне могут устроить в Украине тревогу на 12 часов.

Поэтому в обществе начал возникать вопрос, нужно ли объявлять тревогу из-за МиГ-31К, если обычно пуски ракет не происходят. Однако в Воздушных силах подчеркивают, что военные не могут предсказать, боевым будет вылет российского самолета или тренировочным, а следовательно, нельзя быть на 100% уверенным, что МиГ не запустит ракету по Украине.

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