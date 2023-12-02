ВСУ призывают не делиться данными о военных в плену: в чем причина

Вооруженные силы Украины объяснили, почему не стоит передавать персональные данные пленных и пропавших без вести неофициальным лицам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал. Сухопутных войск ВС Украины.

"Растет число Telegram-каналов и страниц соцсетей, которые обещают найти военнослужащих, попавших в плен или пропавших без вести. Однако для этого они просят у родных и близких персональные данные и другую информацию", - отметили в ВСУ.

Почему этого делать не стоит

По данным военных, предоставив данные военного, находящегося в плену непроверенным источникам, вы можете ухудшить положение вашего близкого человека.

Мошенники или представители спецслужб агрессора часто сами организуют Telegram-каналы.

"Мошенники будут выманивать у вас деньги. Спецслужбы будут манипулировать вами или прибегать к шантажу. На самом деле никто в фейсбуке или телеграмме не будет заниматься поисками вашего близкого человека", - подчеркнули в ВСУ.

Военные подчеркнули, что поиском пропавших без вести профессионально и бесплатно занимаются только специалисты уполномоченных государством органов.

Что могут спрашивать у родных?

В частности, мошенников интересует такая информация:

Номер телефона, другие контакты.

Адрес проживания.

Профиль соцсети.

Данные военнослужащего (ФИО, номер бригады, военная специальность, адрес проживания, профили соцсетей и т.д.)

Место расположения подразделения.

Фото, в том числе фото с собратьями.

Поиск пропавших без вести в Украине.

В сентябре Кабмин внес коррективы в процедуру поиска пропавших без вести. Ранее этим занималось Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий, но теперь это поручили МВД.

При этом сам розыск без вести пропавших защитников будет проводить Генштаб ВСУ. Военные будут создавать спецгруппы, которые должны согласовывать Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Также напомним, что в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Отметим, что в Украине считаются без вести пропавшими при особых обстоятельствах почти 15 тысяч военных и 11 тысяч гражданских жителей.

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