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Минреинтеграции перестанет заниматься розыском пропавших без вести

Вторник 12 сентября 2023 17:44
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Минреинтеграции перестанет заниматься розыском пропавших без вести Фото: Минреинтеграции перестанет заниматься розыском пропавших без вести (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Розыском пропавших без вести в Украине будет заниматься Министерство внутренних дел. Ранее это входило в обязанности Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

"Передано от Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины к Министерству внутренних дел полномочия по координации розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и решения других, связанных с этим вопросов", - написал Мельничук.

Также он добавил, что МВД станет главным органом, который реализует государственную политику в сфере соблюдения норм международного гуманитарного права по всей территории Украины в вопросе розыска пропавших без вести.

При этом, по словам Мельничука, теперь Генштаб будет создавать группы для поиска пропавших без вести. Их должен будет согласовать Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Пропавшие без вести

Напомним, согласно данным МВД, в Украине по состоянию на май 2023 года было официально зарегистрировано 23 760 пропавших без вести граждан.

Ранее в Минреинтеграции объясняли, что делать, если близкий человек пропал без вести.

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