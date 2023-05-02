В Украине запустили Единый реестр пропавших без вести

В Украине заработал Единый реестр пропавших без вести, который разработало МВД совместно с уполномоченным по пропавшим без вести и другим ведомствам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию и МВД .

С начала полномасштабной войны РФ против Украины десятки тысяч человек считались без вести пропавшими. Подавляющее большинство из них нашли, но еще официально подтверждено около 23 тысяч человек, которые считаются без вести пропавшими при особых обстоятельствах - в результате военных действий.

Так, в реестре будут собраны и централизованы данные о пропавших без вести: ФИО лица, место и дата рождения, семейное положение, место жительства, территория, на которой произошло исчезновение, обстоятельства и время исчезновения, приметы лица.

В реестр также будут вносить данные о наличии или отсутствии решения суда о признании лиц безвестно отсутствующими или объявления умершими, а также другую информацию, способствующую розыску лица.

Через месяц после внесения соответствующих данных в реестр родственники смогут получить соответствующую выписку, подтверждающую статус пропавшего. На основании выписки люди смогут обратиться в Пенсионный фонд, чтобы получить пенсию по потере кормильца нетрудоспособным членам семьи.

Напомним, украинцам объяснили, с чего начать поиск пропавших без вести родственников.

Кроме того, РБК-Украина объясняло, как родным оформить заработную плату пропавшего без вести военного.

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