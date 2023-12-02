ЗСУ закликають не ділитися даними про військових у полоні: в чому причина
Збройні сили України пояснили, чому не варто передавати персональні дані полонених та зниклих безвісти неофіційним особам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал
Сухопутних військ ЗС України.
"Зростає число Telegram-каналів та сторінок соцмереж, які обіцяють знайти військовослужбовців, які потрапили в полон або зникли безвісти. Проте для цього вони просять у рідних та близьких персональні дані та іншу інформацію", - наголосили в ЗСУ.
Чому цього робити не варто
За даними військових, надавши дані військового, що знаходиться в полоні неперевіреним джерелам, ви можете погіршити становище вашої близької людини.
Шахраї або представники спецслужб агресора часто самі організовують Telegram-канали.
"Шахраї будуть видурювати у вас гроші. Спецслужбісти будуть маніпулювати вами чи вдаватися до шантажу. Насправді ніхто у фейсбуці чи телеграмі не буде займатися пошуками вашої близької людини", - наголосили в ЗСУ.
Військові наголосили, що пошукам зниклих безвісти професійно та безкоштовно займаються лише фахівці уповноважених державою органів.
Що можуть запитувати в рідних?
Зокрема шахраїв цікавить така інформація:
- Номер телефону, інші контакти.
- Адресу проживання.
- Профіль соцмережі.
- Дані військовослужбовця (ПІБ, номер бригади, військову спеціальність, адресу проживання, профілі соцмереж тощо.)
- Місце розташування підрозділу.
- Фото, зокрема фото з побратимами.
Пошук зниклих безвісти в Україні
У вересні Кабмін вніс корективи у процедуру пошуку зниклих безвісти. Раніше цим займалося Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, але тепер це доручили МВС.
При цьому сам розшук безвісти зниклих захисників буде проводити Генштаб ЗСУ. Військові будуть створювати спецгрупи, які має погоджувати Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Також нагадаємо, що в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти за особливих обставин.
Зазначимо, що наразі в Україні вважаються безвісти зниклими за особливих обставин майже 15 тисяч військових та 11 тисяч цивільних мешканців.
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