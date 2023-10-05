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В МВД заявили, что почти 15 тысяч военных считаются пропавшими без вести

Четверг 05 октября 2023 13:17
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В МВД заявили, что почти 15 тысяч военных считаются пропавшими без вести Иллюстративное фото: в МВД заявили, что почти 15 тысяч военных считаются пропавшими без вести (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В настоящее время в Украине считаются без вести пропавшими при особых обстоятельствах почти 15 тысяч военнослужащих и 11 тысяч гражданских жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра внутренних дел Леонида Тимченко в эфире телемарафона.

"В настоящее время более 26 тысяч человек находятся в розыске как пропавшие без вести при особых обстоятельствах. Из них 11 тысяч - это гражданские, почти 15 тысяч - военные", - сказал он.

Тимченко отметил, что правоохранители ведут соответствующий реестр и ставят на учет данные о каждом пропавшем без вести.

Так, МВД сотрудничает с Нацполицией и Главным управлением разведки, которые занимаются координацией поиска.

Он также сообщил, что в настоящее время почти 9 тысяч семей получили выписки из Единого реестра или пропавших без вести.

Поиск пропавших без вести в Украине.

В сентябре Кабмин внес коррективы в процедуру поиска пропавших без вести. Ранее этим занималось Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий, но теперь это поручили МВД.

При этом сам розыск без вести пропавших защитников будет проводить Генштаб ВСУ. Военные будут создавать спецгруппы, которые должен согласовать Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Также напомним, что в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести при особых обстоятельствах.

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