ВСУ зачистили от оккупантов село Косовцево на Запорожье (видео)

Ситуация в Запорожской области

Напомним, на днях российские "военкоры" заявили о якобы контрнаступлении ВСУ на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. В Силах обороны Юга эти сообщения опровергли и объяснили реальную ситуацию на фронте.

Военные отмечают, что россияне рисуют искаженную линию боевого соприкосновения, таким образом они пытаются оправдать собственные предыдущие ложные заявления, распространяя выдумки о якобы украинском контрнаступлении.

На самом деле украинские бойцы проводят разведывательно-поисковые действия и зачистки. С военной точки зрения эти действия не являются контрнаступлением.

В частности, недавно Силы обороны зачистили от россиян населенный пункт Терноватое в Запорожской области. Поселок находится под контролем Украины.

В январе россияне распространили информацию о якобы оккупации села Терноватое, но это на самом деле не соответствовало действительности.

Кроме того, ранее мы сообщали, что в 2026 году Россия планирует усилить наступление в Запорожской области.