ВСУ зачистили ротный опорный пункт россиян в Курской области (видео)
Украинские бойцы в Курской области зачистили и захватили ротный опорный пункт российских войск. Вражеские солдаты были уничтожены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 225-го отдельного штурмового полка ВСУ.
Как отметили в полку, этот ротный опорный пункт врага прикрывал важное направление и был хорошо подготовлен к круговой обороне: блиндажи, ходники, огневые точки.
Несколько дней по нему работала украинская артиллерия и FPV-дроны, а потом зашла пехота.
На видео показана финальная стадия зачистки: штурмовики 225 забрасывают укрепления гранатами, взрывчаткой, даже ТМ-ками, добивают оборону и берут позицию под контроль.
"Еще вчера это был серьезный узел сопротивления. Теперь - сплошная воронка и вражеские тела в земле", - отметили в 225 ОШП.
Ситуация в Курской области
Напомним, в Курской области уже почти год продолжается операция ВСУ.
По данным Генштаба, сегодня на Курском направлении украинские защитники отбили одиннадцать атак россиян. Кроме этого, враг нанес одиннадцать авиационных ударов, применив тринадцать управляемых бомб, и совершил сто двадцать семь обстрелов.
Недавно в ГПСУ сообщали, что в Курской области Россия активизировала военное присутствие - перемещает технику и обустраивает новые позиции для операторов беспилотников.
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