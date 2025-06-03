ВСУ зачистили ротный опорный пункт россиян в Курской области (видео)

Украинские бойцы в Курской области зачистили и захватили ротный опорный пункт российских войск. Вражеские солдаты были уничтожены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 225-го отдельного штурмового полка ВСУ.

Как отметили в полку, этот ротный опорный пункт врага прикрывал важное направление и был хорошо подготовлен к круговой обороне: блиндажи, ходники, огневые точки.

Несколько дней по нему работала украинская артиллерия и FPV-дроны, а потом зашла пехота.

На видео показана финальная стадия зачистки: штурмовики 225 забрасывают укрепления гранатами, взрывчаткой, даже ТМ-ками, добивают оборону и берут позицию под контроль.

"Еще вчера это был серьезный узел сопротивления. Теперь - сплошная воронка и вражеские тела в земле", - отметили в 225 ОШП.